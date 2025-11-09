Il segreto del Villarreal 2° in Liga: Marin-Veiga, la coppia arrivata dalla Serie A

Il Villarreal si gode il sorprendente secondo posto in classifica nella Liga spagnola, +1 dal Barcellona in attesa della sfida dei blaugrana contro il Celta Vigo ed a -5 dalla vetta occupata dal Real Madrid. Nella gara giocata sabato la squadra di Marcelino ha superato in trasferta l'Espanyol per 0-2, mantenendo dunque la porta inviolata.

Protagonisti della sfida sono stati due giocatori passati di recente per la nostra Serie A: la coppia centrale in difesa infatti è formata dall'ex Napoli Rafa Marin e dall'ex Juventus Renato Veiga. Il Villarreal ha esaltato l'ennesima ottima prova dei due con un post a loro dedicato sui propri canali social: "Due dei grandi colpevoli di aver aggiunto un nuovo clean sheet" - si legge nell'ironica didascalia - ": Rafa Marin e Renato Veiga hanno collezionato un totale di 20 palloni intercettati in difesa".

Per il Villarreal si tratta già della settima porta inviolata in stagione, fra campionato e coppe. Nel campionato spagnolo il Villarreal è la squadra che, insieme al Real Madrid, ha subito meno gol di tutte: 10 nelle prime 12 gare.

Al termine dell'ultima gara il tecnico Marcelino ha esaltato la fase difensiva della propria squadra: "Siamo una delle squadre che ha subito meno gol, e non è solo merito della difesa. Tutti sono coinvolti. L'Espanyol ha creato pochissime occasioni da gol contro qualsiasi altra squadra qui, e questo dimostra che stiamo facendo le cose molto bene".