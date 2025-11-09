Real Madrid, Endrick ancora fuori. Xabi Alonso: "Avevamo altri attaccanti pericolosi"

Il Real Madrid frena ancora: solo 0-0 contro il Rayo Vallecano per i blancos, ora il Barcellona può accorciare a -3 in classifica. Al termine del match il tecnico Xabi Alonso ha commentato la sfida in conferenza stampa.

Queste le sue parole: "Siamo sempre preparati per fare una partita impegnativa, sia quest'anno che negli anni precedenti è stato difficile per noi e anche quest'anno è sempre difficile portarsi in vantaggio. Oggi è stata una partita di transizioni e ti porta in un contesto in cui le partite sono a un ritmo frenetico e anche oggi è stato così".

Ancora sulla partita: "È stata una partita successiva a quella di Anfield, in cui volevamo giocare bene, qui è difficile prendere il controllo della partita. Non lo attribuisco a momenti di grande emotività, sappiamo che il campionato è una partita alla volta e oggi non siamo riusciti a vincere".

Sulle preoccupazioni: "Mi preoccupa il fatto di voler continuare a crescere, migliorare e fare autocritica positiva e costruttiva. Sappiamo tutti dove siamo e cosa vogliamo. È novembre e c'è ancora molta strada da fare; dobbiamo essere esigenti con noi stessi e anche moderare il nostro approccio. Se ho chiesto alla sua squadra di arretrare nel secondo tempo? Nel secondo tempo la partita è andata fuori controllo, c'è stata molta transizione, non siamo stati in grado di creare occasioni ed è stato molto caotico".

Sulla parola crisi: "Sappiamo dove siamo e, nei momenti buoni e in quelli cattivi, dobbiamo sapere come bilanciare le cose; la stagione è lunga. Le richieste sono estremamente elevate, ma ci conviviamo e ci prepariamo."

infine sul fatto di aver lasciato ancora in panchina per 90 minuti sia Endrick che Gonzalo, glissa: "Avevamo altri attaccanti in campo che possono creare pericoli".