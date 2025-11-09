Lo Stoccarda di Hoeness a ritmo Champions: rimonta e aggancio al podio in Bundesliga
Lo Stoccarda rimonta due volte l'Augusta nella penultima gara da giocare per la 10^ giornata della Bundesliga tedesca. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Rieder per gli ospiti, lo Stoccarda ha pareggiato con il rigore siglato da Mittelstadt al 18'. Nuovo vantaggio ospite al 26' con Massengo, ma poi la doppietta realizzata fra il 39' e l'80' da Undav ha regalato tre punti alla squadra di Sebastian Hoeness raggiunge quota 21 punti, agganciando al terzo posto il Borussia Dortmund.
Il risultato
Stoccarda-Augsburg 3-2
8' Rieder (A), 18' Mittelstadt rig. (S), 26' Massengo (A), 39' e 80' Undav (S)
PROGRAMMA 10^ GIORNATA
Venerdì 7 novembre
Werder Brema-Wolfsburg 2-1
Sabato 8 novembre
Bayer Leverkusen-Heidenheim 6-0
Union Berlino-Bayern Monaco 2-2
Hoffenheim-Lipsia 3-1
Amburgo-Borussia Dortmund 1-1
Borussia Monchengladbach-Colonia 3-1
Domenica 9 novembre
Friburgo-St. Pauli 2-1
Stoccarda-Augsburg 3-2
Eintracht Francoforte-Mainz
LA CLASSIFICA DI BUNDESLIGA
1. Bayern Monaco* 28
2. RB Lipsia* 22
3. Borussia Dortmund* 21
4. Stoccarda* 21
5. Leverkusen* 20
6. Hoffenheim* 19
7. Eintracht* 15
8. Werder Brema* 15
9. Colonia* 14
10. Friburgo* 13
11. Union Berlino* 12
12. Borussia M'Gladbach* 9
13. Amburgo* 9
14. Wolfsburg* 8
15. Augsburg* 7
16. FC St. Pauli* 7
17. Mainz 5
18. Heidenheim* 5
*una partita in più