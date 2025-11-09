City-Liverpool 3-0, Slot tuona: "14 secondi per alzare la bandierina? Il nostro gol regolare"

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato ai microfoni della BBC al termine della sfida persa 3-0 dai Reds, contro il Manchester City: "Nel primo tempo hanno dominato completamente. Abbiamo faticato molto con la quantità di giocatori che hanno schierato tra le linee. Eravamo in svantaggio per 2-0, ma è ancora più dura quando giochi qui e devi cambiare le cose nel secondo tempo".

Sul gol annullato a Virgil van Dijk, sul parziale di 1-0, Slot spiega: "Non posso essere d'accordo con la decisione presa. Per me è un gol regolare. Subito dopo la partita mi hanno mostrato il gol segnato dal City in trasferta contro i Wolves la scorsa stagione. Per me è una cosa simile. Sono rimasto sorpreso perché la prima cosa che fai quando segni è guardare il guardalinee: ci sono voluti 14 secondi prima che alzasse la bandierina".

Sullo stesso guardalinee, ha aggiunto: "Non sono riuscito a vederlo bene. Poi abbiamo festeggiato e poi ho visto che ci sono voluti 14 secondi prima che il guardalinee alzasse la bandierina. Per me, la decisione sbagliata è stata presa in campo e poi è stata presa anche in fase di revisione. Questo non vuol dire che avrebbe influito sul risultato perché il City era molto più forte. Anche se fossimo andati in vantaggio sull'1-1, loro avrebbero potuto vincere, ma non è stato necessario perché erano in vantaggio per 2-0 e poi per 3-0".