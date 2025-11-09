Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

City-Liverpool 3-0, Slot tuona: "14 secondi per alzare la bandierina? Il nostro gol regolare"

City-Liverpool 3-0, Slot tuona: "14 secondi per alzare la bandierina? Il nostro gol regolare"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:57Calcio estero
Daniele Najjar

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha parlato ai microfoni della BBC al termine della sfida persa 3-0 dai Reds, contro il Manchester City: "Nel primo tempo hanno dominato completamente. Abbiamo faticato molto con la quantità di giocatori che hanno schierato tra le linee. Eravamo in svantaggio per 2-0, ma è ancora più dura quando giochi qui e devi cambiare le cose nel secondo tempo".

Sul gol annullato a Virgil van Dijk, sul parziale di 1-0, Slot spiega: "Non posso essere d'accordo con la decisione presa. Per me è un gol regolare. Subito dopo la partita mi hanno mostrato il gol segnato dal City in trasferta contro i Wolves la scorsa stagione. Per me è una cosa simile. Sono rimasto sorpreso perché la prima cosa che fai quando segni è guardare il guardalinee: ci sono voluti 14 secondi prima che alzasse la bandierina".

Sullo stesso guardalinee, ha aggiunto: "Non sono riuscito a vederlo bene. Poi abbiamo festeggiato e poi ho visto che ci sono voluti 14 secondi prima che il guardalinee alzasse la bandierina. Per me, la decisione sbagliata è stata presa in campo e poi è stata presa anche in fase di revisione. Questo non vuol dire che avrebbe influito sul risultato perché il City era molto più forte. Anche se fossimo andati in vantaggio sull'1-1, loro avrebbero potuto vincere, ma non è stato necessario perché erano in vantaggio per 2-0 e poi per 3-0".

Articoli correlati
Man City fondamentale per la corsa al titolo? Slot: "Il nostro obiettivo è la costanza"... Man City fondamentale per la corsa al titolo? Slot: "Il nostro obiettivo è la costanza"
Liverpool, niente City per Isak? Slot: "Sta recuperando, serve ancora un po' di tempo"... Liverpool, niente City per Isak? Slot: "Sta recuperando, serve ancora un po' di tempo"
Liverpool, Isak torna ad allenarsi in vista del Manchester City. Slot: "Diamogli... Liverpool, Isak torna ad allenarsi in vista del Manchester City. Slot: "Diamogli un po' di tempo"
Altre notizie Calcio estero
Il dg del Lione: "Finanziariamente non va benissimo, ma non cediamo Fofana" Il dg del Lione: "Finanziariamente non va benissimo, ma non cediamo Fofana"
Newcastle, Howe: "Pope ha avuto una commozione celebrale, niente Nazionale" Newcastle, Howe: "Pope ha avuto una commozione celebrale, niente Nazionale"
L'Eintracht ritrova la vittoria dopo la sofferenza a Napoli. Il 26 c'è l'Atalanta... L'Eintracht ritrova la vittoria dopo la sofferenza a Napoli. Il 26 c'è l'Atalanta
Super Lig aperta: cade il Gala, Fenerbahce a -1. Shomurodov resta il re dei gol Super Lig aperta: cade il Gala, Fenerbahce a -1. Shomurodov resta il re dei gol
Il segreto del Villarreal 2° in Liga: Marin-Veiga, la coppia arrivata dalla Serie... Il segreto del Villarreal 2° in Liga: Marin-Veiga, la coppia arrivata dalla Serie A
Liverpool, Van Dijk sul gol annullato: "Se rispondo, parlate solo di questo nella... Liverpool, Van Dijk sul gol annullato: "Se rispondo, parlate solo di questo nella sosta"
City-Liverpool 3-0, Slot tuona: "14 secondi per alzare la bandierina? Il nostro gol... City-Liverpool 3-0, Slot tuona: "14 secondi per alzare la bandierina? Il nostro gol regolare"
Guardiola, 1000 panchine a -4 dalla vetta: "Non dimentico il Barcellona-B" Guardiola, 1000 panchine a -4 dalla vetta: "Non dimentico il Barcellona-B"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
3 Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: le scelte di Chivu e Sarri
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica: la Roma scappa in vetta da sola con un ruolino quasi perfetto
Immagine top news n.2 Solida come una roccia: la Roma si prende la vetta col 2-0 all'Udinese senza rischiare mai
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Parlerò con il club. Io non voglio accompagnare i morti"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a pari col Milan, Bologna a -1. Fiorentina sempre ultima
Immagine top news n.5 4 gol, un rigore sbagliato e un punto a testa al "Ferraris": Genoa-Fiorentina finisce 2-2
Immagine top news n.6 Il Napoli rimane ancora a secco di gol e il Bologna fa festa: 2-0 firmato Dallinga-Lucumì
Immagine top news n.7 Atalanta, flop Juric: mai così male con Gasperini, un inizio peggiore risale a 11 anni fa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 FIFA, incontro a Rabat con 30 sindacati dei calciatori: le iniziative concordate
Immagine news Serie A n.2 Roma, Pellegrini: "Vogliamo rimanere dove siamo il più possibile, poi si vedrà..."
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
Immagine news Serie A n.4 Dalla Francia: Thiago Motta inseguito dall'Ajax e due Federazioni, ma lui sogna l'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Che azione dell'Inter, i nerazzurri firmano il raddoppio contro la Lazio grazie a Bonny
Immagine news Serie A n.6 Milan, Gabbia: "Al derby teniamo tantissimo, ma è una partita da tre punti come le altre"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Vivarini? No riflessioni"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus Next Gen, Brambilla e gli uomini chiave: “Gil Puche e Pedro Felipe fondamentali per noi”
Immagine news Serie C n.2 Bra, Nisticò amareggiato dopo il ko col Pineto: "Mancata lucidità e fame nei momenti decisivi"
Immagine news Serie C n.3 Livorno in crisi, terzo ko di fila. Esciua annuncia rivoluzione: "Credito verso Formisano è esaurito"
Immagine news Serie C n.4 Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 17:30: il Novara ferma il Lecco, Livorno in crisi nera. Colpo esterno del Cerignola
Immagine news Serie C n.6 Rimini, Fiorini: "Momento difficile, ma i punti arriveranno. Vogliamo cancellare quel -4"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?