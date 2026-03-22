Il Newcastle senza Tonali si fa rimontare (al 90') e superare dal Sunderland: la classifica
Prosegue il programma della 31esima giornata della Premier League inglese. Il Newcastle, orfano dell'infortunato Tonali, passa in vantaggio contro il Sunderland al 10' con Gordon, ma poi si fa rimontare nella ripresa dai gol di Talbi e Brobbey. Con questo successo il Sunderland supera proprio il Newcastle in centro alla classifica, al 12esimo posto.
Il risultato:
Newcastle-Sunderland 1-2
10' Gordon (N), 67' Talbi (S), 90' Brobbey (S)
Premier League, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Bournemouth-Manchester United 2-2
Sabato 21 marzo
Brighton-Liverpool 2-1
Fulham-Burnley 3-1
Everton-Chelsea 3-0
Leeds-Brentford 0-0
Domenica 22 marzo
Newcastle-Sunderland 1-2
Aston Villa-West Ham ore 15.15
Tottenham-Nottingham Forest ore 15.15
La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 55 (31)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Liverpool 49 (31)
6. Chelsea 48 (31)
7. Brentford 46 (31)
8. Everton 46 (31)
9. Fulham 44 (31)
10. Brighton 43 (31)
11. Sunderland 43 (31)
12. Newcastle 42 (31)
13. Bournemouth 42 (31)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 33 (31)
16. Tottenham 30 (30)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham Forest 28 (29)
19. Burnley 20 (31)
20. Wolverhampton 16 (30)