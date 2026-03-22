Cori razzisti in Premier, la polizia: "Un arresto già prima della partita per gli scontri"

Cori discriminatori da parte di alcuni sostenitori del Newcastle nei confronti del terzino del Sunderland, Lutsharel Geertruida. Non il massimo prenderne atto proprio quando in tutta Europa si sta cercando di diffondere slogan come quello scritto sulle divise delle squadre di Serie A in campo oggi. In Inghilterra però la polizia promette reazioni immediate. Come spiega la BBC infatti, la polizia di Northumbria ha dichiarato di aver intanto effettuato un arresto prima della partita, per degli scontri e che ora valuterà anche i video che circolano sui social network per individuare i colpevoli dei cori.

Questo quanto diffuso dalla polizia: "Siamo a conoscenza di diversi video che circolano sui social media riguardanti tifosi del Newcastle United e del Sunderland che si provocano a vicenda. Nella maggior parte dei casi, tutti hanno collaborato e possiamo confermare che un arresto è stato effettuato prima del fischio d'inizio", ha dichiarato.

Al 52° minuto, con il gioco già interrotto a causa delle cure mediche richieste per il giocatore del Newcastle Sven Botman, il capitano del Sunderland Granit Xhaka è corso a parlare con Taylor. Pochi istanti dopo, Taylor ha parlato con entrambi gli staff tecnici, con Geertruida e con Xhaka, prima di sospendere la partita per qualche minuto. La Premier League ha dichiarato che l'incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita.