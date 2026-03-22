Non solo Premier, Arsenal-City vale la Carabao Cup. Guardiola perde Ruben Dias all'ultimo
Non solo la Premier League in campo nel calcio inglese: alle 17.30 a Wembley si sfideranno Arsenal e Manchester City per la finale della Carabao Cup, la coppa di Lega britannica. Stop dell'ultimo minuto fra le fila della squadra di Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da The Athletic infatti, Ruben Dias salterà la finale a causa di un problema al bicipite femorale.
Il ventottenne è stato sostituito all'intervallo della partita di Champions League di martedì contro il Real Madrid, dopo essere rimasto in panchina per tutta la partita precedente contro il West Ham, in campionato.
Il Manchester City si trova dunque in difficoltà nel reparto difensivo centrale, con Marc Guehi, non disponibile in coppa, anch'egli assente, e Josko Gvardiol infortunato a sua volta. Se l'assenza di Dias venisse confermata, le opzioni di Pep Guardiola per la difesa centrale sarebbero Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, John Stones e Max Alleyne. Stones ha giocato da titolare solo due partite da novembre, Ake solo una volta dal 4 febbraio e Alleyne solo una volta dal 20 gennaio.