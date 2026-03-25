Il PSG vuole affidarsi totalmente a Luis Enrique: pronto il rinnovo fino al 2030

Il Paris Saint-Germain ha trovato in Luis Enrique l’uomo giusto per trasformare le ambizioni in risultati concreti. Arrivato nel 2023, l’asturiano ha messo subito la sua impronta sul gruppo, non temendo di prendere decisioni coraggiose, anche separandosi da grandi nomi e imponendo regole rigorose ma necessarie per creare disciplina e identità. I frutti non si sono fatti attendere: lo scorso anno il PSG ha finalmente conquistato la tanto agognata Champions League, un traguardo inseguito da anni, con l'allenatore protagonista silenzioso ma determinante.

Lucho gode di piena autonomia, supportato dal solido duo con Luis Campos e dai rapporti eccellenti con il presidente Nasser Al-Khelaïfi. La sua posizione è rispettata e ascoltata, e lui stesso non ha mai nascosto il piacere di lavorare a Parigi. Nonostante voci insistenti che lo vogliono sulla panchina del Manchester United e Liverpool, Luis Enrique non ha mosso un passo. Il suo contratto scade nel 2027, ma le trattative con il PSG per un rinnovo sono già avviate: secondo Sport, il club francese sarebbe pronto a offrirgli un prolungamento fino al 2030, con una clausola di rescissione unilaterale a fine stagione.

Il messaggio è chiaro: il Paris vuole costruire a lungo termine attorno a Enrique. E lui sembra pronto a restare, continuando a plasmare il PSG a sua immagine e somiglianza, trasformando il sogno europeo in una realtà concreta e duratura.