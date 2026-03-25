Mbappé tradito dallo staff medico del Real. "Collera monumentale" dell'attaccante francese

Kylian Mbappé, arrivato a Madrid nel 2024 dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain per realizzare il sogno di giocare nel club che tifava fin da bambino, ha vissuto nelle ultime settimane un’esperienza che definire surreale è quasi riduttivo.

Tutto è iniziato lo scorso dicembre, quando Mbappé si è infortunato al ginocchio sinistro contro il Celta Vigo. Affidatosi al staff medico merengue, il francese non ha riscontrato miglioramenti e, sospettando qualcosa di strano, ha deciso di sottoporsi a nuovi controlli in Francia. La scoperta è stata sconvolgente: gli esami del Real erano stati fatti… sul ginocchio sbagliato. Il risultato? Quattro membri dello staff medico sono stati immediatamente licenziati, mentre Mbappé ha potuto finalmente ricevere cure adeguate. Il francese è tornato in campo per il match di ritorno di Champions League contro il Manchester City il 17 marzo, ma l’episodio ha lasciato ferite profonde. Marca parla di una "collera monumentale", e non c’è da stupirsi: giocare con dolore, perdere partite chiave come quella contro il Benfica, e scoprire che tutto nasce da un errore banale e gravissimo, è comprensibilmente frustrante. Anche perché si è messa a rischio non solo la stagione (e il Mondiale) ma addirittura la carriera di uno dei calciatori più forti del mondo.

Questo episodio mette in luce non solo l’incompetenza di chi avrebbe dovuto tutelarlo, ma anche la vulnerabilità di un sistema che dovrebbe essere il fiore all’occhiello di uno dei club più prestigiosi al mondo. Mbappé ha vissuto sulla sua pelle ciò che nessun campione dovrebbe affrontare: lo choc dell’errore umano quando la posta in gioco è altissima.