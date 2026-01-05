Il Real apre all'addio di Vinicius: il Chelsea si fa avanti, pronta un'offerta galattica

Vinicius Jr è sul mercato. Secondo quanto riferito da The Guardian, noto tabloid inglese, il Real Madrid è disposto ad ascoltare offerte per il brasiliano. Soprattutto per evitare che entri nel suo ultimo anno di contratto (2026/2027) senza aver rinnovato, con il pericolo a quel punto di perderlo a costo zero. Ed è già arrivata la prima grande chiamata all’asta.

Dall'Inghilterra sono certi e si tratta del Chelsea: ancora orfano di un allenatore dopo la "fuga" di Maresca, il club londinese sarebbe disposto a mettere sul tavolo 135 milioni di sterline (158 milioni di euro circa) per assicurarsi Vini. Altrimenti l’altro grande polo di interesse in merito all'esterno d'attacco brasiliano è sempre stato l’Arabia Saudita, e in passato ci sono stati contatti - anche concreti - e un incontro tra le parti lo scorso aprile.

Il rapporto tra Vinicius e Xabi Alonso non è ottimale, nonostante il club si sia schierato dalla parte del giocatore quando ha protestato per la sostituzione nel Clásico ad esempio. Eppure il classe 2000 si è sentito messo da parte prima internamente, inteso dal club madrileno, e poi anche dai tifosi, che lo hanno già fischiato in due partite consecutive tra Siviglia e Betis. Non è un caso se gli agenti hanno intensificato le visite al centro sportivo del club madrileno negli ultimi mesi, ma l’accordo per il rinnovo con il Real è lontano al momento. E un primo approccio da parte dell'entourage a riguardo con le merengues è stato un buco nell'acqua.