Vinicius on fire: la svolta Arbeloa e i numeri da capogiro. Ora il Real Madrid lavora al rinnovo

Qualche settimana fa sembrava tutto in discussione. I fischi del Bernabéu, le critiche insistenti e le voci su un possibile addio avevano messo Vinicius Junior sotto una pressione difficile da sostenere. E invece l’attaccante brasiliano del Real Madrid ha scelto la strada più complicata: restare, lavorare e ribaltare il giudizio. Il quotidiano spagnolo As fa il punto sul momento del fuoriclasse sudamericano.

Il momento più delicato è coinciso con l’uscita di scena di Xabi Alonso, un colpo pesante anche sul piano emotivo. Già negli Stati Uniti, però, era apparso evidente come il rapporto tecnico non fosse mai realmente decollato. La svolta è arrivata con l’arrivo di Álvaro Arbeloa, che fin dal primo giorno ha puntato su un messaggio chiaro: “Voglio un Vinicius felice”. Il club ha fatto il resto, proteggendolo proprio quando il consenso sembrava crollato.

Oggi il brasiliano si sente “meglio che mai”, anche nei dialoghi legati al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. I numeri parlano per lui: cinque gare consecutive a segno, 13 gol e 11 assist stagionali, con margini per avvicinare i dati dell’annata precedente. Ma non è solo questione di cifre: Vinicius pressa, rincorre, recupera palloni e trascina.

A Valdebebas lo considerano un simbolo di resilienza. In silenzio, come già accaduto in passato, il Real lavora al rinnovo di contratto. Nel frattempo, Vinicius ha già vinto la sua partita più importante: trasformare i fischi in leadership.