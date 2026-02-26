Tchouameni: "Vittoria contro il razzismo, ci sono cose più importanti di una partita"

Dopo la qualificazione del Real Madrid agli ottavi di finale di Champions League, grazie alla vittoria per 2-1 contro il Benfica, Aurélien Tchouaméni ha scelto di andare oltre il semplice risultato sportivo. Il centrocampista francese ha infatti definito il successo della squadra come "una vittoria contro il razzismo", riferendosi agli episodi del match d’andata, quando Vinicius Junior era stato insultato dall’argentino Gianluca Prestianni.

"Non abbiamo giocato la miglior partita della stagione, è vero, ma ci sono cose più importanti di questa partita e persino del calcio". Autore del gol del pareggio nella gara di ritorno, il francese ha sottolineato anche l’opportunità della sanzione dell’UEFA nei confronti del giocatore argentino: "La sospensione provvisoria era la decisione migliore da prendere".

Il Real Madrid ha dimostrato di voler dare un segnale chiaro contro ogni forma di discriminazione: prima dell’inizio della partita, allo stadio Santiago Bernabéu è stato esposto uno stirscione contro il razzismo, mentre un tifoso, ripreso mentre compiva un saluto nazista, è stato immediatamente allontanato e radiato dal club.