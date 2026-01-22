Il Real Madrid è il club che ha generato più ricavi nella scorsa stagione. Dietro le italiane
Il Real Madrid resta il club più ricco del mondo, mentre il Paris Saint-Germain perde una posizione. Come da tradizione, nel mese di gennaio Deloitte ha pubblicato la nuova edizione della Football Money League, la classifica dei 20 club che hanno generato i maggiori ricavi nella stagione 2024-25. E anche per il 2026, alla sua 29ª edizione, il verdetto è chiaro: in cima c’è ancora la Casa Blanca.
Per il terzo anno consecutivo, il Real Madrid domina il ranking con ricavi record pari a 1,161 miliardi di euro, in netta crescita rispetto all’anno precedente. Secondo Deloitte, ben 594 milioni arrivano dai ricavi commerciali, trainati dall’aumento delle vendite di merchandising e dei nuovi accordi di sponsorizzazione. Un risultato che risente inevitabilmente anche dell’effetto mediatico legato all’arrivo di Kylian Mbappé.
Alle spalle dei Blancos si piazza il Barcellona, secondo con 974,8 milioni di euro, seguito dal Bayern Monaco, terzo con 860,6 milioni. Subito fuori dal podio il Paris Saint-Germain: il club parigino, vincitore di diversi trofei importanti nell’ultima stagione, ha generato 837 milioni di euro, migliorando il dato dell’anno precedente (806 milioni), ma scivolando dal terzo al quarto posto. Il PSG resta comunque l’unico club francese presente nella top 20, a differenza di quanto accaduto nella passata edizione, quando comparivano anche Marsiglia e Lione, oggi scomparse dal ranking.
La Premier League domina numericamente la classifica, con Liverpool (5°), Manchester City (6°), Arsenal (7°), Manchester United (8°), Tottenham (9°) e Chelsea (10°). A completare la graduatoria figurano Inter, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Aston Villa, Milan, Juventus, Newcastle, Stoccarda, Benfica e West Ham.
