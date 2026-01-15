Il Real pensa già alla prossima stagione: l'obiettivo è convincere Klopp a tornare in panchina

Quando Alvaro Arbeloa ha preso le redini del Real Madrid all’inizio della settimana, difficilmente si aspettava di essere eliminato agli ottavi di finale di Copa del Rey da una squadra che lotta per non retrocedere in Segunda. Eppure, ieri sera l’Albacete ha inflitto una sconfitta storica ai Blancos, scatenando critiche immediate nei confronti dell’ex terzino destro. Le scelte tattiche e alcune dichiarazioni, percepite come frecciate verso Xabi Alonso, hanno amplificato le polemiche.

Il Real Madrid appare chiaramente in crisi e, secondo la maggior parte degli osservatori madrileni, Arbeloa non sembra l’uomo giusto per guidare il club in questa fase delicata. Secondo Cadena SER, la dirigenza è già al lavoro per cercare un nuovo allenatore, anche se Arbeloa dovrebbe chiudere la stagione come tecnico ad interim, a meno di un crollo totale che acceleri il cambio. Il suo, di sicuro, non è considerato un progetto a medio-lungo termine.

Per sostituirlo non si ci sono ancora nomi concreti, anche se il sogno appare chiaro da tempo: Jurgen Klopp, attualmente sotto contratto con la Red Bull e lontano dalla panchina dal suo addio al Liverpool nel giugno 2024. Il Real Madrid sembra quindi già proiettarsi verso la prossima stagione, pianificando il futuro senza Arbeloa.