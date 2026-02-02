Ufficiale Il Sunderland si assicura Angulo, promettente ala ecuadoriana

Il Sunderland rende noto l'acquisto di Nilson Angulo, proveniente dall'Anderlecht. Esterno offensivo, 22 anni, è un nazionale ecuadoriano, e arriva a titolo definitivo. Angulo ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con un'opzione del Club per un anno aggiuntivo.