Tre acquisti in 24 ore, Al Hilal scatenato: dopo Meite e Benzema, ecco Bouabre
Al Hilal scatenato: dopo Kader Meite e Karim Benzema, il club saudita ha annunciato il terzo acquisto nel giro di 24 ore: si tratta di Saimon Bouabré, proveniente dal NEOM. Il trequartista francese, 19 anni, arriva a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2029.
