Rinforzo sulla trequarti per il Getafe, annunciato Birmancevic dallo Sparta Praga
Il Getafe ha annunciato un nuovo acquisto nelle ultime ore del calciomercato di gennaio 2026, ufficiale l'arrivo di Veljko Birmancevic (27 anni) in Liga dallo Sparta Praga. Il fantasista serbo classe '98 approda in Spagna a titolo temporaneo fino al termine della stagione, il Getafe ha dalla sua anche il diritto di riscatto.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
