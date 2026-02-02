Ufficiale Il Liverpool spende oltre 60 milioni per il talento del Rennes. Ecco Jacquet, da luglio

Il Liverpool rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Jeremy Jacquet dal Rennes. Il trasferimento tuttavia avverrà a partire dal 1° luglio 2026 e potrà completare la stagione attuale in Francia.

L'affare, riporta la stampa inglese, è stato chiuso a cifre importanti. 55 mlioni di sterline (63.75 milioni di euro) di base fissa più ulteriori 5 (5.80 milioni di euro) di eventuali bonus.

20 anni, nativo di Bondy, Jacquet è considerato un grande prospetto ed è già nazionale Under 21 francese. In questa stagione ha raccolto 19 presenze, tutte da titolare e le uniche partite fin qui saltate sono state per squalifica.