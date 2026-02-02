Ufficiale
Marsiglia, Angel Gomes saluta e torna in Inghilterra, 6 anni dopo
Angel Gomes è un nuovo giocatore del Wolverhampton. Il centrocampista inglese, 25 anni, torna pertanto in patria dopo 6 anni spesi fra Francia e Portogallo. Arriva dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto.
