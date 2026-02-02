Benzema si congeda dall'Al Ittihad: "Me ne vado a testa alta". E va da Inzaghi

Attraverso i propri canali social, Karim Benzema si è congedato dai tifosi dell'Al Ittihad. Ecco le sue parole:

"Al Ittihad,

Questo capitolo giunge al termine, ma il rispetto e la gratitudine rimarranno sempre. Grazie al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi per l'accoglienza, l'amore e l'energia che mi avete trasmesso ogni giorno. Questo viaggio mi ha dato molto, sia a livello personale che professionale. Me ne vado a testa alta, orgoglioso di aver indossato questi colori e di tutto ciò che abbiamo condiviso. Vi auguro tutto il meglio per il futuro".

Ricordiamo che il Pallone d'Oro 2022 è da oggi un giocatore dell'Al Hilal, col quale ha firmato un contratto fino al 2027.