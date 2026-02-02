Benzema si congeda dall'Al Ittihad: "Me ne vado a testa alta". E va da Inzaghi
Attraverso i propri canali social, Karim Benzema si è congedato dai tifosi dell'Al Ittihad. Ecco le sue parole:
"Al Ittihad,
Questo capitolo giunge al termine, ma il rispetto e la gratitudine rimarranno sempre. Grazie al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi per l'accoglienza, l'amore e l'energia che mi avete trasmesso ogni giorno. Questo viaggio mi ha dato molto, sia a livello personale che professionale. Me ne vado a testa alta, orgoglioso di aver indossato questi colori e di tutto ciò che abbiamo condiviso. Vi auguro tutto il meglio per il futuro".
Ricordiamo che il Pallone d'Oro 2022 è da oggi un giocatore dell'Al Hilal, col quale ha firmato un contratto fino al 2027.
Al Ittihad,
This chapter comes to an end, but the respect and gratitude will always remain.
Thank you to the club, the staff, my teammates, and especially the fans for the welcome, the love, and the energy you gave me every day.
This journey gave me a lot, both personally and… pic.twitter.com/aPml8pZJ3x
— Karim Benzema (@Benzema) February 2, 2026