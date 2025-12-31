Il tifoso più virale della Coppa d'Africa: immobile come una statua per 90' in Congo-Botswana
Diventerà una delle fotografie destinate a restare nella memoria della competizione. Durante la sfida tra Repubblica Democratica del Congo e Botswana, valida per la Coppa d'Africa, un tifoso congolese ha catturato l’attenzione di tutto lo stadio e delle telecamere televisive restando immobile per l’intera durata dei 90 minuti.
La scena si è consumata sugli spalti dell’Stadio Agdal Medina di Rabat, in Marocco. L’uomo indossava un completo che richiamava i colori della nazionale congolese: pantaloni rossi, cravatta blu e giacca gialla. Con la mano destra alzata in segno di saluto, si è messo in posa e non si è più mosso, come una vera e propria statua, lasciando attoniti gli altri spettatori.
Solo successivamente è emerso il significato profondo di quel gesto: il tifoso stava rendendo omaggio a Patrice Lumumba, storico primo ministro del Congo, assassinato nel 1961 e ancora oggi figura simbolica della storia e dell’identità nazionale. Un tributo silenzioso ma potentissimo, che ha unito calcio, memoria e politica in un’unica immagine.
Sul campo, l’omaggio ha trovato continuità anche nel risultato. La Repubblica Democratica del Congo ha superato il Botswana con un netto 3-0, centrando la qualificazione agli ottavi di finale. A segno Mbuku, seguito dalla doppietta di Kakuta, con la prima rete arrivata su calcio di rigore. Per il Botswana, invece, la sconfitta ha sancito l’eliminazione dalla competizione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.