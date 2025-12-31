Il tifoso più virale della Coppa d'Africa: immobile come una statua per 90' in Congo-Botswana

Diventerà una delle fotografie destinate a restare nella memoria della competizione. Durante la sfida tra Repubblica Democratica del Congo e Botswana, valida per la Coppa d'Africa, un tifoso congolese ha catturato l’attenzione di tutto lo stadio e delle telecamere televisive restando immobile per l’intera durata dei 90 minuti.

La scena si è consumata sugli spalti dell’Stadio Agdal Medina di Rabat, in Marocco. L’uomo indossava un completo che richiamava i colori della nazionale congolese: pantaloni rossi, cravatta blu e giacca gialla. Con la mano destra alzata in segno di saluto, si è messo in posa e non si è più mosso, come una vera e propria statua, lasciando attoniti gli altri spettatori.

Solo successivamente è emerso il significato profondo di quel gesto: il tifoso stava rendendo omaggio a Patrice Lumumba, storico primo ministro del Congo, assassinato nel 1961 e ancora oggi figura simbolica della storia e dell’identità nazionale. Un tributo silenzioso ma potentissimo, che ha unito calcio, memoria e politica in un’unica immagine.

Sul campo, l’omaggio ha trovato continuità anche nel risultato. La Repubblica Democratica del Congo ha superato il Botswana con un netto 3-0, centrando la qualificazione agli ottavi di finale. A segno Mbuku, seguito dalla doppietta di Kakuta, con la prima rete arrivata su calcio di rigore. Per il Botswana, invece, la sconfitta ha sancito l’eliminazione dalla competizione.