Il Tottenham di Tudor crolla ancora, l'ex Spurs Robinson: "Non vedo un'idea"

Un altro tracollo per il Tottenham: gli Spurs cadono 0-3 in casa per mano del Nottingham Forest. Da quando è arrivato al Tottenham, Igor Tudor ha raccolto 5 sconfitte, un pareggio ed un successo (quello che è comunque costato l'eliminazione in Champions contro l'Atletico Madrid), in 7 gare. Il Tottenham è ora quart'ultimo ad un solo punto di distacco dalla zona retrocessione.

Dagli studi della BBC l'ex portiere degli Spurs, Paul Robinson, ha commentato così l'ennesima sconfitta arrivata oggi: "Non vedo una struttura. Un piano di gioco, o un modo di giocare. Non vedo un'idea tattica. Vedo una squadra che si schiera in un certo modo all'inizio, che cambia due o tre volte durante la partita. Sembrano privi di idee, e un allenatore che sta cercando qualcosa che non ha ancora trovato, e non ha tempo per trovarlo".

Poi ha aggiunto in merito al punto di vista degli avversari: "Dal punto di vista del Nottingham Forest, è stata un'ottima prestazione in trasferta. Una prestazione solida, in cui, a tratti nel primo tempo, sapevano di non poter avere sempre il possesso palla. Hanno sofferto senza palla, giocando a volte in contropiede. Sono rimasti in partita e sapevano di poter mettere in difficoltà il Tottenham".