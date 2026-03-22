Ufficiale Payet saluta il calcio, ufficiale il ritiro a 38 anni: "Potrete rivedermi sui campi da padel"

Rimasto senza club dall'inizio di luglio, dopo una parentesi brasiliana al Vasco da Gama, Dimitri Payet ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico questa domenica ai microfoni di Ligue 1+. In occasione dell'intervallo di Lilla-Marsiglia, da doppio ex si è presentato sul prato del Velodrome e ha annunciato che appenderà una volta per tutte gli scarpini al chiodo all'età di 38 anni.

Con un palmarès privo di trofei maggiori, ma con quasi 500 partite disputate in Ligue 1 con Nantes, Saint-Etienne, Lilla e OM (492 per l'esattezza, con 103 gol), 48 in Premier League con il West Ham (11 gol) e 23 in Champions League (2 gol). Il fantasista francese ha inoltre vestito la maglia della Nazionale in 38 occasioni, segnando 8 reti. Viene ricordato dai Bleus per aver trascinato la squadra fino alla finale degli Europei 2016, ma alla fine vinse il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

"Potrete rivedermi, ma sui campi da padel", ha esordito. "Oggi, alla vigilia dei miei 39 anni, annuncio ufficialmente il mio ritiro come calciatore professionista. Se piove, non è un caso. Mi prendo due minuti per ringraziare tutti, tutti coloro che hanno condiviso questi 20 anni con me; per me è stata una cosa davvero eccezionale". E ha proseguito: "Ricordo che vengo da un'isola e il mio sogno era diventare un professionista. Ci sono riuscito, ho giocato per 20 anni ad alto livello e ho vestito la maglia della nazionale. Oggi è la fine di una bellissima avventura. Grazie a tutti quelli che ne hanno fatto parte: ai miei allenatori, ai compagni di squadra, al mio staff, alla mia famiglia, a tutti i presidenti e dirigenti che ho incontrato, a tutte le persone che lavorano nell'ombra, la sicurezza, i cuochi, i giardinieri".

E ancora: "Grazie a queste persone, di cui non si parla mai abbastanza. Grazie a tutti i commentatori. È simbolico per me annunciarlo qui, perché mi sento a casa. Oggi si chiude una pagina e ne inizia una nuova", la conclusione di Payet dal prato del Velodrome di Marsiglia.