Valencia femminile, che tragedia: allenatore e 3 figli dispersi in un naufragio in Indonesia

Il mondo del calcio si stringe attorno al Valencia. Fernando Martin, allenatore della squadra B femminile, è scomparso dopo il naufragio di un’imbarcazione in Indonesia. La notizia ha scosso il club spagnolo, che sui suoi social network ha espresso il cordoglio per la sua morte. Non è l'unica vittima della tragedia, visto che sulla barca viaggiava insieme alla moglie e a tre figli.

Tutto è accaduto quando la barca è naufragata nelle acque del Parco Nazionale di Komodo, vicino all’isola di Padar, a est del Paese. Secondo quanto riportato dal media locale Jakarta Globe, le autorità indonesiane mantengono attiva la ricerca di quattro turisti spagnoli scomparsi dopo che una barca turistica è affondata vicino all’isola di Padar, nell’area del Parco Nazionale citato in precedenza.

Le vittime, tutti membri della stessa famiglia, viaggiavano sul KM Putri Sakinah che trasportava undici persone, sempre secondo le informazioni della stampa locale. La barca ha subito un’avaria e si è capovolta nella notte di ieri, presumibilmente a causa del forte moto ondoso. Sette occupanti sono stati tratti in salvo vivi invece. "I quattro dispersi sono cittadini spagnoli che viaggiavano come gruppo familiare", ha spiegato il capo dell’Autorità Portuale di Labuan Bajo. La ricerca, coordinata da Basarnas e supportata dalla Marina e dalla polizia marittima, entra nel suo secondo giorno.