Il Wolverhampton si assicura l'attaccante prima del gong: ecco Armstrong
Il Wolverhampton rende noto l'acquisto di Adam Armstrong dal Southampton. L'attaccante, 28 anni, arriva a titolo definitivo dal Southampton. Accordo di tre anni e mezzo.
