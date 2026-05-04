In Inghilterra sono già pazzi (di nuovo) di De Zerbi: "Così è riuscito a cambiare il Tottenham"

Il Tottenham sembra aver cambiato volto in poche settimane sotto la guida di Roberto De Zerbi, come evidenziato anche da un’analisi approfondita della BBC. Dopo il successo per 2-1 sul campo dell’Aston Villa, gli Spurs danno l’impressione di aver trovato equilibrio e convinzione, nonostante i continui cambi tecnici vissuti in stagione.

L'emittente inglese, tramite il proprio sito web, sottolinea come “gli Spurs sembrano aver trovato la giusta amalgama nonostante il breve periodo trascorso con il nuovo allenatore”, evidenziando una crescita evidente soprattutto sul piano collettivo. Decisivo l’impatto tattico: “Il pressing aggressivo ha annullato le azioni costruite dall’Aston Villa”, con una squadra capace di recuperare palla molto in alto e trasformare le riconquiste in occasioni pericolose.

Non solo fase difensiva: secondo la BBC “le rotazioni degli uomini in campo sono spettacolari e hanno smantellato l'impianto difensivo del Villa”, grazie a movimenti coordinati e superiorità numerica sulle fasce. Un sistema che ha permesso agli Spurs di controllare il possesso nella metà campo offensiva. Alla base di tutto, però, c’è anche un aspetto mentale. “La convinzione e la tattica vanno di pari passo”, scrive l’emittente, sottolineando come De Zerbi abbia restituito fiducia a un gruppo in difficoltà. Un segnale chiaro: il Tottenham è tornato competitivo e ora crede davvero nella salvezza.