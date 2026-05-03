Il Tottenham riemerge dagli inferi, De Zerbi: "Dobbiamo essere più forti di chi parla troppo"

L'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni della BBC dopo la sfida vinta 2-1 dai suoi in casa del'Aston Villa. Un'impresa che ha permesso agli Spurs di scavalcare il West Ham al quartultimo posto, riportandosi in zona salvezza. Queste le sue parole: "Soprattutto nel primo tempo, avremmo potuto segnare più di due gol. Non abbiamo concesso occasioni da gol e abbiamo giocato molto bene. Il giusto spirito e comportamento in campo. Sono soddisfatto della prestazione", la premessa.

Poi ha aggiunto: "Sapevo che i miei giocatori erano molto bravi prima di questa partita. Non dobbiamo dimenticare la situazione prima di Wolverhampton. La stagione non è ancora finita e non possiamo essere contenti solo per queste due vittorie. Dobbiamo continuare a lavorare con la stessa mentalità. Ora non voglio sentire voci positive. Dobbiamo rimanere concentrati sulla prossima partita. Credo che il mio compito principale sia aiutare i giocatori a mostrare le loro qualità. Il loro livello non è quello di lottare per la salvezza, ma dobbiamo accettarlo ed essere più forti di chi parla troppo".

Infine ha concluso: "Dobbiamo sentire la stessa pressione. Il calcio può cambiare di settimana in settimana e non possiamo dimenticare la nostra posizione in classifica e le sensazioni che provavamo prima della partita contro il Wolverhampton. Dobbiamo spingere ancora".