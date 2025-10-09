Altro che caso Valverde: avanti al Madrid con Xabi Alonso. Lo vuole anche Florentino

Nessun caso. Nessuna rottura. Negli scorsi giorni Federico Valverde, campione uruguaiano del Real Madrid che d'accordo con la Federazione e coi Blancos ha deciso di non andare in Nazionale per recuperare al meglio in Spagna, ha emesso un lungo comunicato per chiarire la sua situazione. "Nessuno può dire che ho rifiutato di giocare, ho sempre dato tutto per questo club e non mi sono mai lamentato". Ancora. "Ho dato anima e cuore per il Real e continuerò a farlo, anche se a volte non sarà abbastanza o se non giocherò come voglio. La relazione con il mister (Xabi Alonso, ndr) è ottima e mi rende fiducioso. E giocherò, senza mai mollare, ovunque mi verrà richiesto".

"Nessun caso". Il tecnico del Madrid, tira dritto. E conferma le parole dell'uruguaiano. "Nessuno mi ha detto che non vuole giocare in una determinata posizione. Tutti sono pronti per giocare, ovunque". Caso rientrato, avanti insieme? Più media britannici hanno evidenziato di come il giocatore, che a marzo ha superato le 300 presenze col Real, sia nel mirino delle grandi d'Inghilterra. Su tutte il Manchester United ma quel che vuol fare Florentino Perez è chiaro: blindarlo e non farlo partire. Contratto fino al 2029, l'intenzione del Real è assolutamente quella di non metterlo sul mercato e di tenerlo nella Capitale.

E il giocatore? "Se vogliono che me ne vada, dovranno uccidermi". Sembra un punto (quasi) finale alla storia. Clausola rescissoria da 1 miliardo, al netto dell'impossibilità per chiunque di arrivare a certe cifre, al momento non ci sono trattative per prolungare o ritoccare l'ingaggio. Ma è chiaro che le dichiarazioni di Valverde e di Xabi Alonso siano quelle di due professionisti intenzionati a scrivere ancora una pagina delle Merengues, insieme.