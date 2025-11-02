Real Madrid, Valverde su Mbappé: "È spettacolare, dobbiamo godercelo al massimo"

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha commentato così alla tv ufficiale del club il successo per 4-0 ottenuto contro il Valencia: "Abbiamo avuto un primo tempo spettacolare. Sul 3-0 è normale rilassarsi, ma dobbiamo continuare a migliorare e cercare di ridurre al minimo gli errori. Nel secondo tempo siamo calati un po', ma questo fa parte del risultato. Quando sei così in vantaggio, permetti loro di creare occasioni".

"Abbiamo molti giocatori di qualità. Mi piace sempre sottolineare - prosegue - l'orgoglio nel cercare la palla quando ce l'hanno gli avversari. Pressare il più velocemente possibile quando la perdiamo. È in quel momento che abbiamo più occasioni. Dobbiamo continuare a lavorare su questo. Ci sono alcuni giocatori di grande talento che si stanno impegnando moltissimo per riconquistare la palla e noi in difesa siamo molto orgogliosi del loro lavoro".

Elogi infine per Mbappé, protagonista di un inizio di stagione a suon di gol: "È spettacolare, dobbiamo godercelo e sfruttarlo al massimo. Che continui a segnare gol per il Real Madrid e per sé stesso, così da poter continuare ad aumentare il suo bottino in questo breve viaggio appena iniziato qui. Ha ancora molto da raggiungere e lo farà perché ha tutte le qualità ed è uno dei migliori al mondo".