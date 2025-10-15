Inghilterra al Mondiale con Tuchel, ma i tifosi lo burlano: "È umorismo britannico, lo accetto"

Al contrario del Portogallo, l'Inghilterra ha potuto festeggiare in anticipo la qualificazione al Mondiale 2026. E senza subire alcuna rete. Thomas Tuchel, CT dei Tre Leoni, è intervenuto a BBC Radio 5 Live in seguito alla manita rifilata alla Lettonia ieri sera: "Non è mai facile, anche se può sembrare facile. Abbiamo lavorato tanto. Loro hanno giocato con molti passaggi corti, ci aspettavamo più lanci lunghi, ma la reazione è stata buona. Un’altra prestazione eccellente della squadra. È un momento speciale, capita raramente di qualificarsi per una Coppa del Mondo. L’atmosfera è molto positiva, ci sono solo sorrisi e musica. È un momento da godersi".

E ha aggiunto: "Significa molto ed è qualcosa di diverso. Non si può creare artificialmente. È bello vedere cosa significa per i giocatori. Il modo in cui abbiamo vinto ci dà molta soddisfazione. Sei vittorie e sei partite senza subire gol. Ci siamo. È una serata speciale. Lo si percepisce nello staff e nei giocatori".

Un aspetto però non è passato inosservato, ossia gli scherzi dei tifosi rivolti a Tuchel per i suoi commenti sul tifo inglese. "Thomas Tuchel, canteremo quello che vogliamo noi", hanno ribadito i sostenitori dei Tre Leoni presenti ad alta voce. Poi lo hanno sfidato: "Thomas, facci una canzone! Thomas, Thomas, facci una canzone!". E a tal proposito, il CT ha replicato: "Oggi (Ieri, ndr) avevano motivo di farlo, dopo il mio ultimo commento, ed è giusto così. È stato creativo e mi ha fatto sorridere. È umorismo britannico e lo accetto, nessun problema".

Concludendo: "Il supporto è stato fantastico, e siamo certi che anche in America sarà così. Ne abbiamo bisogno, fa davvero la differenza per i giocatori. Vogliamo rendere orgogliosi e felici i tifosi. Devono essere contenti di guardarci giocare e sentirsi rappresentati dal nostro stile di gioco".