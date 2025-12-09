Internacional salvo, la commozione di Abel Braga: "Meglio del Mondiale per Club 2006"

Abel Braga, storico allenatore dell’Internacional di Porto Alegre, ha vissuto un momento di autentica emozione dopo aver salvato il suo club dalla retrocessione nel Brasileirão. Dopo la vittoria per 3-1 contro il Bragantino, con un gol decisivo di Gabriel Mercado, il Colorado ha mantenuto la sua posizione nella massima serie brasiliana, un risultato che Braga ha definito persino più importante del titolo del Mondiale per Club del 2006, quando aveva guidato la squadra alla vittoria contro il Barcellona a Yokohama.

"Per me questo momento è stato molto più importante del Mondiale", ha dichiarato il tecnico 73enne, subentrato a Ramón Díaz appena una settimana fa. "Conosco il dolore, so cosa stava attraversando l’Internacional. Oggi festeggerò con un buon vino", ha aggiunto, sottolineando la pressione e la responsabilità legate alla situazione critica del club.

Abel Braga, che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare anche polemiche per commenti omofobi, ha evidenziato la differenza tra il successo internazionale e la gestione di una stagione tormentata: "All'epoca, se avessimo perso, saremmo stati la seconda squadra più grande del mondo. Ma la responsabilità era di un altro team. Oggi, invece, ho aiutato l’Internacional a salvarsi dalla retrocessione, e questo ha un valore enorme". Alla fine sono retrocessi Ceara, Fortaleza, Juventude e Sport Recife