Istanbul ai piedi di Osimhen: l'ex Napoli è il 4° miglior goleador straniero del Galatasaray

Victor Osimhen è tornato a casa. Dopo il terzo posto in Coppa d'Africa con la sua Nigeria, l'attaccante 27enne ha rimesso piede a Istanbul e realizzato subito 3 gol in 5 partite. Compresa l'ultima in trasferta contro il Rizespor, nella 21ª giornata di Super Lig. Al 73° minuto della partita, su un passaggio filtrante di Noa Lang dietro la linea difensiva, l'ex Napoli ha agganciato la palla, saltato il portiere con un dribbling e depositato il pallone a porta vuota.

Una rete che ha chiuso i giochi per 3-0, portando il Gala a +6 dal Fenerbahe di Guendouzi - con una partita in meno - e in cima solitaria. La stella nigeriana, a segno in tutte le ultime 5 partite di campionato alle quali ha preso parte, ha raggiunto quota 52 gol con la maglia giallorossa indosso. Così, come riferito dal quotidiano turco Fanatik, Osi ha superato Bafetimbi Gomis ed è diventato il 4° miglior marcatore straniero della storia del club. Al momento l'ex Napoli è a quota 9 centri in Super Lig, con Mauro Icardi invece a 10 reti, mentre la classifica dei capocannonieri è occupata da Shomurodov del Basaksehir (in prestito con diritto di riscatto dalla Roma).

Intanto Noa Lang comincia a conoscere il Galatasaray da vicino. L'esterno offensivo olandese ha lasciato il Napoli nella finestra di trasferimenti invernale per approdare al Cimbom in prestito con diritto di riscatto e con la maglia giallorossa ha già firmato un assist alla sua seconda apparizione fuori casa contro il Rizespor. "Ci concentriamo solo su noi stessi, siamo noi a essere al posto di comando", ha dichiarato Lang riguardo la vetta della classifica al momento consolidata dal Gala. "Sono molto felice di far parte di questo grande club. Continuerò a progredire, puntando a fare sempre meglio", le parole riprese da Fanatik.