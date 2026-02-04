Oggi è uno spauracchio, domani il sogno: Juventus, il pallino resta sempre Osimhen

A gennaio non è arrivato nessuno, a marzo tornerà Dusan Vlahovic. Per la Juventus del futuro, il sogno è però un altro. Il centravanti serbo, quando rientrerà a disposizione, troverà spazio alla corte di Luciano Spalletti, ma il destino è pressoché segnato. Quasi impossibile un ritorno di fiamma con il rinnovo di contratto nei prossimi mesi.

A tornare di moda, per la bella stagione, sarebbe invece un altro nome. Secondo quanto riferito da Tuttosport, dalle parti della Continassa il pallino resta Victor Osimhen, peraltro condiviso con Spalletti. L’attaccante nigeriano del Galatasaray è oggi il principale spauracchio in vista dei playoff Champions di febbraio, ma poi può diventare altro.

Per il quotidiano torinese, l’affare sarebbe possibile soltanto a due condizioni. Anzitutto, la rinuncia di Osimhen a una parte dell’ingaggio percepito a Istanbul, dove guadagna circa 16 milioni di euro netti a stagione. L’altra è ovviamente la conferma di Spalletti in panchina: i due hanno già vinto lo scudetto insieme al Napoli e il feeling personale potrebbe aiutare la Juve in una trattativa molto difficile.