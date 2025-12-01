Barcellona, Araujo ancora fuori. Flick: "Problema personale, vi chiedo rispetto"

Alla vigilia della sfida contro l’Atlético Madrid, Hansi Flick ha parlato della situazione dei suoi giocatori chiave. Su Pedri, il tecnico ha dichiarato: "Potrebbe essere titolare", confermando che il centrocampista è pienamente recuperato dopo l'ennesimo stop. Pedri può garantire continuità, qualità nei passaggi e visione di gioco, elementi essenziali per gestire una partita complessa contro una squadra di alto livello e mantenere il primato.

Raphinha, invece, è pienamente recuperato e può affrontare tutto il match, dopo aver giocato contro l'Alaves (contribuendo con 2 assist vincenti): "Raphinha può giocare tutti i 90 minuti", ha detto il tedesco. Il brasiliano rappresenta una risorsa offensiva fondamentale grazie alla sua velocità e capacità di creare superiorità numerica sulle fasce. Flick punta sulla sua energia e incisività per aprire le difese dell’Atletico e sostenere l'attacco.

Diversa è la situazione di Ronald Araujo, assente nell'ultima sfida di campionato. Il Barcellona aveva parlato di problemi gastrointestinali ma Flick ha specificato: "Ronald non è pronto, è una situazione privata e non voglio dire di più. Vi chiedo rispetto". L’uruguaiano era stato espulso contro il Chelsea in Champions League la settimana scorsa, rendendo di fatto più complicata una sfida difficile per i compagni.