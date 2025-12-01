Barcellona, periodo difficile per Araujo. Ha chiesto di fermarsi per "recuperare serenità"

Alla vigilia della sfida contro l’Atlético Madrid, Hansi Flick ha parlato dell'assenza di Ronald Araujo, che non ha giocato nell'ultima sfida di campionato: "Ronald non è pronto, è una situazione privata e non voglio dire di più. Vi chiedo rispetto".

Poco fa Marca ha raccontato che i rappresentanti del difensore si sono recati questa mattina alla Ciudad Deportiva del Barcellona per incontrare la dirigenza del club, con l’obiettivo di supportare il difensore a livello psicologico. Il centrale avrebbe chiesto un periodo di tempo non definito per recuperare la serenità mentale, pur essendo fisicamente al massimo. Tutte le parti coinvolte - club, squadra e staff - sono concordi sull’importanza di restare uniti affinché Araujo possa tornare a rendere ai massimi livelli.

Il giocatore sta vivendo una fase complicata, aggravata dall’espulsione subita martedì scorso a Stamford Bridge contro il Chelsea in Champions League. La seconda ammonizione, per un intervento su Cucurella nel finale del primo tempo con il Barcellona sotto 1-0, lo ha colpito emotivamente. Da allora non è più rientrato nella dinamica di squadra, nemmeno dopo l’assenza ufficialmente motivata da un virus intestinale sabato scorso. Il club e i compagni hanno mostrato pieno sostegno ad Araujo, che già nella scorsa stagione era stato bersagliato per gli errori commessi nella semifinale di Champions contro l'Inter. Una pausa che rappresenta una scelta necessaria per ricaricarsi e tornare presto al cento per cento, pronto a guidare la difesa blaugrana.