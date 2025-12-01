Al-Khelaifi premiato al Golden Boy 2025: "Risultati importanti, costruiamo il PSG del domani"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, ha ricevuto con grande orgoglio i riconoscimenti di miglior presidente e miglior club al Golden Boy 2025. Nonostante non abbia potuto partecipare alla serata di gala per impegni, Al-Khelaïfi ha voluto sottolineare il valore di questi premi: "Abbiamo realizzato una stagione straordinaria, frutto di anni di lavoro, e i risultati ottenuti rappresentano il coronamento di un progetto a lungo termine. È stata la migliore stagione nella storia del club, ma ciò che conta di più non sono solo i numeri, quanto il modo in cui abbiamo raggiunto questi traguardi".

Il presidente ha ribadito la filosofia del PSG, fondata sulla crescita collettiva, lo sviluppo dei giovani e l’eccellenza tecnica sotto la guida di Luis Enrique: "Vogliamo avere i migliori giocatori del mondo, ma anche far crescere i nostri giovani, garantendo così un futuro solido al club. I risultati di oggi sono importanti, ma ciò che conta davvero è costruire il PSG del domani".

Al-Khelaïfi ha inoltre evidenziato l’impegno educativo e sociale della società parigina: "Al PSG non formiamo solo calciatori di alto livello, ma persone istruite e consapevoli dei valori del club. Il futuro del PSG sarà 'Made in Paris'. La vera stella del club è la squadra, dentro e fuori dal campo. Quando lavoriamo insieme, i risultati arrivano".