Gran ritorno Osimhen, sfida Skriniar nel derby: Fenerbahce-Galatasaray, le formazioni ufficiali
Il derby di Istanbul è qui. Tra meno di un'ora al Chobani Stadium, casa del Fenerbahce, andrà in scena la stracittadina infuocata contro il Galatasaray per quello che sarà un autentico scontro diretto: i padroni di casa, sotto la guida di Domenico Tedesco, sono un punto dietro il Cimbom, in vetta alla classifica di Süper Lig (campionato turco).
Allora andiamo a scoprire le formazioni ufficiali. Partendo dal Fener, primo derby per Ederson tra i pali, presente il capitano ed ex Inter Skriniar dal 1', trequarti folta e a 4 con l'ex Real Madrid Asensio titolare.
Lato Galatasaray, Victor Osimhen torna a giocare dall'inizio dopo aver recuperato in tempo dall'infortunio (out da 2 partite per un problema ai flessori). Alle sue spalle trequarti di spessore e dal sapore europeo con l'ex Bayern Sané e Gundogan a rifinire in zona '10'. Come diga di centrocampo scelto Torreira, dal passato "italiano" tra Pescara, Sampdoria e Fiorentina. In difesa, da centrale, spunta l'ex Juve Lemina.
Fenerbahce (4-1-4-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Alvarez; Nene, Asensio, Yuksek, Akturkoglu; En Nesyri.
A disposizione: Aydin, Cetin, Demir, Duran, Fred, Mercan, Muldur, Rodrigo Becao, Talisca, Yandas.
Allenatore: Tedesco.
Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan; Sanchez, Lemina, Bardakci, Karatas; Torreira, Sara; Sané, Gundogan, Yilmaz; Osimhen.
A disposizione: Akgun, Ayhan, Demir, Gurpuz, Guvenc, Icardi, Kutlu, Kutucu, Sen, Unyay.
Allenatore: Buruk.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.