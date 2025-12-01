Gran ritorno Osimhen, sfida Skriniar nel derby: Fenerbahce-Galatasaray, le formazioni ufficiali

Il derby di Istanbul è qui. Tra meno di un'ora al Chobani Stadium, casa del Fenerbahce, andrà in scena la stracittadina infuocata contro il Galatasaray per quello che sarà un autentico scontro diretto: i padroni di casa, sotto la guida di Domenico Tedesco, sono un punto dietro il Cimbom, in vetta alla classifica di Süper Lig (campionato turco).

Allora andiamo a scoprire le formazioni ufficiali. Partendo dal Fener, primo derby per Ederson tra i pali, presente il capitano ed ex Inter Skriniar dal 1', trequarti folta e a 4 con l'ex Real Madrid Asensio titolare.

Lato Galatasaray, Victor Osimhen torna a giocare dall'inizio dopo aver recuperato in tempo dall'infortunio (out da 2 partite per un problema ai flessori). Alle sue spalle trequarti di spessore e dal sapore europeo con l'ex Bayern Sané e Gundogan a rifinire in zona '10'. Come diga di centrocampo scelto Torreira, dal passato "italiano" tra Pescara, Sampdoria e Fiorentina. In difesa, da centrale, spunta l'ex Juve Lemina.

Fenerbahce (4-1-4-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Alvarez; Nene, Asensio, Yuksek, Akturkoglu; En Nesyri.

A disposizione: Aydin, Cetin, Demir, Duran, Fred, Mercan, Muldur, Rodrigo Becao, Talisca, Yandas.

Allenatore: Tedesco.

Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan; Sanchez, Lemina, Bardakci, Karatas; Torreira, Sara; Sané, Gundogan, Yilmaz; Osimhen.

A disposizione: Akgun, Ayhan, Demir, Gurpuz, Guvenc, Icardi, Kutlu, Kutucu, Sen, Unyay.

Allenatore: Buruk.