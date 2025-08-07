Ufficiale Ivo Grbic riparte dalla Turchia: lo Sheffield United lo presta al Fatih Karagümrük

Ivo Grbić lascia ancora una volta Bramall Lane: il portiere croato ha ufficialmente accettato un nuovo prestito, stavolta al Fatih Karagümrük, club della massima serie turca. La formula è quella del prestito secco per un’intera stagione. Grbić, 28 anni, non è nuovo al campionato turco. Nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze con il Rizespor, sempre in Süper Lig, mostrando buone qualità tra i pali e guadagnandosi l’attenzione di altri club del campionato.

Il portiere era approdato allo Sheffield United nel gennaio 2024, proveniente dall’Atlético Madrid, ma fatica a trovare spazio nel club inglese. La scelta di un nuovo prestito conferma la volontà di dare continuità al proprio percorso e accumulare minuti importanti in un campionato competitivo. Per Grbić si tratta di un’ulteriore occasione per mettersi in mostra e rilanciare la propria carriera dopo un periodo in chiaroscuro. Al Karagümrük lo attende una stagione da protagonista, con l’obiettivo di aiutare il club a migliorare la propria posizione in classifica e, al contempo, attirare nuovamente l’attenzione del calcio europeo.

Lo Sheffield United, intanto, seguirà da vicino le sue prestazioni, con l’auspicio che l’esperienza turca possa rivelarsi decisiva per il futuro del portiere croato.