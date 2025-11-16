Qual. Mondiali, si chiude il Gruppo D: le formazioni Azerbaigian-Francia e Ucraina-Islanda

Sesta e ultima giornata anche per il Girone D di qualificazione ai Mondiali. La Francia, già certa del pass, affronterà l'Azerbaigian in trasferta. Sono note le formazioni ufficiali. Deschamps lascia in panchina Maignan e lancia Chevalier per la prima volta da titolare. Titolare lo juventino Thuram.

La partita importante è l'altra, quella tra Ucraina e Islanda, che decreterà chi andrà ai playoff e chi sarà fuori da tutto. Malinovskyi contro Gudmundsson, c'è anche un po' di Serie A in questo match cruciale. Di seguito gli schieramenti.

AZERBAIGIAN-FRANCIA

Azerbaigian (3-4-3): Magomedaliyev; Badolov, Mustafazade, Krivotsyuk; Aliyev, Khaibulaev, Makhmudov, Dashdamirov; Nuriyev, Dadasov, Kh. Aliyev

CT: Aykhan Abbasov

Francia (4-2-3-1): Chevalier; Gusto, Konaté, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Thuram; Akliouche, Nkunku, Mateta; Ekitiké

CT: Didier Deschamps

UCRAINA-ISLANDA

Ucraina (4-5-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Tsygankov, Malinovskyi, Kaliuzhnyi, Yarmoliuk, Zubkov; Van

CT: Serhiy Rebrov

Islanda (4-3-3): Olafsson; Palsson, Ingason, Magnusson, Ellertsson; Haraldsson, Johannesson, A. Gudmundsson; Willumsson, Gudjohnsen, Thorsteinsson

CT: Arnar Gunnlaugsson