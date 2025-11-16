Yeremay costa troppo, lo Sporting CP per gennaio vira su un ex obiettivo del Bologna

Lo Sporting CP si prepara a sferrare un attacco chirurgico nel prossimo mercato invernale, con l'obiettivo primario di rinforzare la fascia sinistra. La dirigenza di Lisbona cerca un profilo specifico: un esterno mancino di piede destro, abile a rientrare per cercare la conclusione o l'assist in zona centrale, sulla falsariga di Pedro Gonçalves.

L'identikit perfetto, individuato da tempo, è quello dello spagnolo Yeremay Hernández, talento classe 2002 di proprietà del Deportivo La Coruña. Ma la pista è da considerarsi in salita. Il club galiziano ha alzato un muro, definendo il giocatore incedibile e sparando altissime richieste per il suo cartellino, valutato 20 milioni di euro, cifra considerata eccessiva in vista della sessione di gennaio.

Di fronte alle difficoltà, secondo A Bola lo Sporting ha immediatamente attivato i piani B, e nelle ultime ore è emerso con forza un nome a sorpresa: Wesley, l'esterno brasiliano Under 20 in forza all'Al-Nassr. L'opzione saudita presenta due vantaggi non trascurabili. In primo luogo, il ventenne sta trovando poco spazio con Jorge Jesus, allenatore che lo ha utilizzato con parsimonia, facilitando un'eventuale trattativa. In secondo luogo, il suo valore di mercato è decisamente più abbordabile, attestandosi sui 4 milioni di euro.

Wesley, arrivato nell'agosto 2024 dal Corinthians, rappresenta un'occasione low cost per i lusitani, che in estate avevano già visto il giocatore accostato al Bologna come possibile erede di Ndoye. I Leões sembrano pronti a virare sul talento verdeoro per completare il reparto offensivo.