Favola Irlanda, impresa in Ungheria per i playoff: l'eroe Parrott scoppia in lacrime

Se è clamoroso il crollo dell’Ungheria di Marco Rossi, che spreca tutto nell’ultima e decisiva sfida interna contro l’Irlanda, l'altra faccia della medaglia è ovviamente la gioia irlandese. Ai magiari sarebbe bastato un pareggio per blindare l’accesso ai playoff Mondiali, ma una notte da incubo ha riscritto la storia: al 96’, infatti, Troy Parrott firma il 3-2 che elimina Varga e compagni e consegna agli irlandesi un posto nei playoff di giugno. Una beffa incredibile, maturata dopo una gara che sembrava ormai avviata verso un risultato utile per i padroni di casa.

Il 16 novembre 2025 resterà una data incisa per sempre nella memoria del giovane attaccante dell’AZ Alkmaar. Parrott, 23 anni, ha vissuto la serata perfetta, trascinando l’Irlanda con una tripletta da sogno. Il gol decisivo, arrivato all’ultimo respiro, ha scatenato una festa incontenibile, mentre l’Ungheria crollava sotto il peso di un fallimento difficilmente spiegabile, soprattutto considerando il percorso solido della squadra nelle qualificazioni.

Comprensibile l’emozione del centravanti irlandese al termine del match: tra le lacrime, Parrott ha dedicato la sua impresa alla propria terra e alla propria famiglia. “È per momenti come questo che amiamo il calcio… Amo la mia regione natale, la mia famiglia è qui, significa tutto per me”, ha dichiarato a fine partita.