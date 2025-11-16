Barcellona, la difesa è un problema: Flick chiede rinforzi e Deco mette 5 profili nel mirino

Il Barcellona sta attraversando una stagione più complessa del previsto dopo l’annata quasi impeccabile del 2024/2025. La squadra di Hansi Flick fatica soprattutto nella propria metà campo, dove la fragilità difensiva è diventata un tema ricorrente. La linea difensiva molto alta, ormai ben letta dagli avversari, e le prestazioni altalenanti di elementi chiave come Jules Koundé e Pau Cubarsí stanno complicando il lavoro del tecnico tedesco.

I numeri raccontano una situazione preoccupante: 15 gol subiti in 12 giornate, seconda peggior difesa tra le prime dodici della Liga. Solo il Siviglia, con 19 reti incassate, fa peggio. In attesa di ritrovare stabilità, i blaugrana si aggrappano alla qualità offensiva, comunque competitiva nonostante un rendimento leggermente inferiore rispetto alla scorsa stagione.

La dirigenza sa però che il reparto arretrato va rinforzato con urgenza. Mentre continua il casting per il post-Lewandowski, la priorità si sposta al difensore centrale. Deco ha già definito una lista di obiettivi, con Nico Schlotterbeck in cima alle preferenze: il classe 1999 del Borussia Dortmund è considerato il profilo ideale e il suo contratto (in scadenza nel 2027) potrebbe facilitare un assalto nei prossimi mesi.

Tra le alternative spuntano anche Gonçalo Inacio dello Sporting CP e Marc Guehi, che si svincolerà a giugno ma chiede un ingaggio molto alto. Più complicata la pista Dayot Upamecano. E non è finita qui: per il futuro piace il giovane talento del Nantes, il diciassettenne Tylel Tati, osservato con grande interesse in ottica medio-lungo termine. Vedremo quale sarà l'affare migliore.