Ufficiale

Javi Galán è un nuovo giocatore dell'Osasuna: raggiuto l'accordo con l'Atletico Madrid

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Simone Lorini
Oggi alle 18:34
Simone Lorini

Javi Galán è un nuovo giocatore dell'Osasuna: è stato raggiunto un accordo con l'Atlético Madrid, come si legge sul sito ufficiale dell'Osasuna: "L'Osasuna puntella la corsia mancina con un colpo d'esperienza. Il club navarrese ha ufficializzato l'accordo con l'Atlético de Madrid per l'acquisizione dei diritti sportivi di Javi Galán, operazione chiusa sulla base di un esborso immediato di 500.000 euro. Il difensore ha firmato un contratto che lo legherà alla formazione "rojilla" fino al 30 giugno 2026.

L'intesa prevede inoltre una clausola lungimirante: qualora il rapporto tra le parti dovesse proseguire oltre la scadenza del 2026, l'Atlético Madrid si riserverà il diritto di incassare ulteriori 500.000 euro per ogni stagione supplementare, a condizione che l'Osasuna centri la permanenza in LaLiga EA Sports.

L'Atlético ha già concesso il via libera al calciatore per unirsi ai nuovi compagni. Galán si metterà a disposizione del tecnico Alessio Lisci lunedì 29 dicembre, in occasione della ripresa degli allenamenti, mentre la presentazione ufficiale alla stampa e ai tifosi è prevista per il pomeriggio dello stesso giorno. Nato a Badajoz nel 1994, Javier Galán Gil è l'archetipo dell'esterno moderno. Grazie alla sua capacità di ricoprire i ruoli di terzino, carrilero o ala pura, Galán garantisce a Lisci diverse soluzioni tattiche. Giocatore di grande spinta, spicca per intensità, velocità e propensione al duello, oltre a un'ottima visione di gioco in fase offensiva".

