Onana si è preso il Trabzonspor: la dirigenza turca pensa già al riscatto dal Man United

André Onana ha trovato la sua rinascita in Turchia, almeno in quest'avvio di stagione. Prestato dal Manchester United al Trabzonspor senza diritto di riscatto, il portiere camerunense ha impiegato pochissimo per conquistare l’ambiente e diventare un punto di riferimento imprescindibile. In appena quattro presenze Onana ha già mantenuto la porta inviolata in due occasioni, guadagnandosi la fiducia del tecnico Fatih Tekke e dei compagni grazie alle sue parate, al carisma e alla leadership mostrata dentro e fuori dal campo.

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Trabzonspor sarebbe intenzionato ad aprire i dialoghi con i Red Devils per provare a trattenere il giocatore anche al termine della stagione. Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando che il Manchester United aveva investito oltre 52 milioni di euro per acquistarlo dall’Inter nell’estate del 2023.

Sul piano economico, il club turco non sembra spaventato: Onana percepisce già in Turchia un ingaggio superiore ai 138.000 euro a settimana che riceveva a Manchester, segno di quanto il Trabzonspor creda nel progetto e nel suo nuovo leader tra i pali. Intanto il camerunense continua a stupire anche per la qualità tecnica: emblematico l’assist da 60 metri servito contro il Gaziantep, simbolo di una fiducia ritrovata e di un talento che, lontano dalle pressioni inglesi, è tornato a brillare.