Colpo di scena: Neymar offerto all'Inter Miami, per l'entourage accordo possibile

E se la MSN riprendesse vita negli Stati Uniti? Non al Mondiale 2026, però, ma all'Inter Miami. Infatti, secondo quanto rivelato da uno dei principali tabloid inglesi, ossia Daily Mail, il club di David Beckham vorrebbe portare Neymar a casa per ricomporre il trio con i suoi ex compagni del Barcellona, Lionel Messi e Luis Suarez.

Stando alla testata inglese, l'attaccante brasiliano di 33 anni è stato proposto alla franchigia americana, poiché presto sarà svincolato dal Santos (contratto scade il 31 dicembre 2025). Salutata l'Arabia e l'Al Hilal, O'Ney aveva puntato tutto sul suo club d'infanzia ma nei sei mesi trascorsi in Brasile in realtà è stato frenato da guai fisici che lo hanno anche tenuto lontano dalla Nazionale verdeoro.

Tuttavia, in assenza di rinnovo con il Santos, Neymar tra poco più di due mesi sarebbe libero di volare altrove e firmare con un altro club qualsiasi. Al momento, secondo il tabloid inglese, non ci sono contatti ufficiali tra le parti, ma i rappresentanti di Neymar affermano che un accordo è possibile. Naturalmente l'obiettivo principale del fuoriclasse brasiliano è di rimettersi in forma smagliante e ritrovare la nazionale per non perdersi la Coppa del Mondo che si terrà proprio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.