Ufficiale Jordi Mboula lascia l'Europa. L'ex Verona vola in Cina: ha firmato con l'Henan FC

Il Cultural Leonesa ha annunciato l'addio di Jordi Mboula, che si trasferisce in Cina, dove vestirà la maglia dell'Henan FC.

Nato a Granollers, Barcellona, il 16 marzo 1999, Mboula è un attaccante esterno destro cresciuto nel settore giovanile blaugrana, dove ha sviluppato le proprie qualità offensive e la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Il calciatore vanta un ampio percorso nel calcio spagnolo, avendo militato in squadre come Huesca, Maiorca e Racing Club, dove ha accumulato esperienza e continuità in partite di livello professionistico. La sua carriera include anche esperienze all’estero, in Italia, Portogallo, Francia e Belgio: nel nostro Paese ha giocato con il Verona in Serie A, affrontando il calcio di alto livello, mentre in Portogallo ha indossato la maglia del Gil Vicente, suo ultimo club prima di approdare a León. Nonostante le premesse importanti, il classe 1999 non è riuscito a trasformare il talento in una carriera di alto livello, e il passaggio in Cina rappresenta una nuova occasione per rilanciarsi, lontano dai riflettori dei campionati europei. La speranza è quella di ritrovare fiducia, in un contesto che possa finalmente valorizzare le qualità mostrate da giovane.

Il club spagnolo ha voluto ringraziare il giocatore "per la dedizione, la professionalità e l’impegno" dimostrati durante il suo periodo a León, augurandogli il meglio per il futuro, sia a livello personale che professionale.