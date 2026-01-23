Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Jordi Mboula lascia l'Europa. L'ex Verona vola in Cina: ha firmato con l'Henan FC

Jordi Mboula lascia l'Europa. L'ex Verona vola in Cina: ha firmato con l'Henan FCTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:27Calcio estero
Michele Pavese

Il Cultural Leonesa ha annunciato l'addio di Jordi Mboula, che si trasferisce in Cina, dove vestirà la maglia dell'Henan FC.

Nato a Granollers, Barcellona, il 16 marzo 1999, Mboula è un attaccante esterno destro cresciuto nel settore giovanile blaugrana, dove ha sviluppato le proprie qualità offensive e la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Il calciatore vanta un ampio percorso nel calcio spagnolo, avendo militato in squadre come Huesca, Maiorca e Racing Club, dove ha accumulato esperienza e continuità in partite di livello professionistico. La sua carriera include anche esperienze all’estero, in Italia, Portogallo, Francia e Belgio: nel nostro Paese ha giocato con il Verona in Serie A, affrontando il calcio di alto livello, mentre in Portogallo ha indossato la maglia del Gil Vicente, suo ultimo club prima di approdare a León. Nonostante le premesse importanti, il classe 1999 non è riuscito a trasformare il talento in una carriera di alto livello, e il passaggio in Cina rappresenta una nuova occasione per rilanciarsi, lontano dai riflettori dei campionati europei. La speranza è quella di ritrovare fiducia, in un contesto che possa finalmente valorizzare le qualità mostrate da giovane.

Il club spagnolo ha voluto ringraziare il giocatore "per la dedizione, la professionalità e l’impegno" dimostrati durante il suo periodo a León, augurandogli il meglio per il futuro, sia a livello personale che professionale.

Articoli correlati
Un ex Verona al Cultural Leonesa: Jordi Mboula firma per una stagione Un ex Verona al Cultural Leonesa: Jordi Mboula firma per una stagione
Jordi Mboula lascia il Gil Vicente. Risoluzione consensuale del contratto dell'ex... Jordi Mboula lascia il Gil Vicente. Risoluzione consensuale del contratto dell'ex Verona
Jordi Mboula si trasferisce al Gil Vicente. Il Verona mantiene il 25% sulla futura... Jordi Mboula si trasferisce al Gil Vicente. Il Verona mantiene il 25% sulla futura rivendita
Altre notizie Calcio estero
Salah titolare ma non più il centro del Liverpool: l'Arabia Saudita torna a bussare... Salah titolare ma non più il centro del Liverpool: l'Arabia Saudita torna a bussare
What's your destiny, Udogie? Il Tottenham studia il grande colpo Andy Robertson What's your destiny, Udogie? Il Tottenham studia il grande colpo Andy Robertson
Abraham all'Aston Villa, un giovane come contropartita: Ozcan + 21 milioni al Besiktas... Abraham all'Aston Villa, un giovane come contropartita: Ozcan + 21 milioni al Besiktas
Jordi Mboula lascia l'Europa. L'ex Verona vola in Cina: ha firmato con l'Henan FC... UfficialeJordi Mboula lascia l'Europa. L'ex Verona vola in Cina: ha firmato con l'Henan FC
Atletico, Alemany spiega la strategia sul mercato: "Piano condiviso con Simeone" Atletico, Alemany spiega la strategia sul mercato: "Piano condiviso con Simeone"
Dzeko allo Schalke, Kompany: "Gli auguro il meglio". Siparietto divertente in conferenza... Dzeko allo Schalke, Kompany: "Gli auguro il meglio". Siparietto divertente in conferenza
Rigore sbagliato, autogol ed espulsione: il Forest perde col Braga senza subire tiri... Rigore sbagliato, autogol ed espulsione: il Forest perde col Braga senza subire tiri
Ex calciatore inglese sequestrato in Marocco: "Come in un episodio di Homeland" Ex calciatore inglese sequestrato in Marocco: "Come in un episodio di Homeland"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
4 "Sono tre anni che mi prendi in giro". Lazio, nuovo scontro fra Romagnoli e Lotito: ora l'addio
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta
Immagine top news n.1 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.2 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
Immagine top news n.3 Europa League: risultati, classifica e prossimo turno. Roma e Bologna, obiettivo ottavi
Immagine top news n.4 La Juventus ha scelto: il punto sulla trattativa per portare En-Nesyri a Torino
Immagine top news n.5 Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Immagine top news n.6 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Immagine top news n.7 Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Londrosi: "Sarebbe folle escludere il Trapani a sette giornate dal termine dell'anno"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, quante assenze per Gilardino. Alla lista si aggiunge anche Semper: i convocati
Immagine news Serie A n.2 Inter, Zanetti: "Ultras? Sempre rimasto dalla parte giusta. C'è un confine da non oltrepassare"
Immagine news Serie A n.3 Il Torino avanza per Kevin Jappert: le cifre per provare a chiudere l'acquisto
Immagine news Serie A n.4 Genoa, il Bologna fa visita al "Ferraris": fra poco la conferenza stampa di De Rossi
Immagine news Serie A n.5 Senza Kean, tocca ancora a Piccoli, che ha 25 milioni di motivi per prendersi la Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 Napoli, nelle scorse settimane incontro per il rinnovo di Juan Jesus. E Spinazzola...
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, sfuma Seydou Fini: il talento del Genoa dice no ai giallorossi
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Stroppa predica calma: "Non guardiamo la classifica del Mantova, non si può mollare"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Boersma dice no alla proposta: "Il mio istinto mi dice che ora non è il passo giusto"
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, Castori: "Padova avversario molto complicato. Dovremo dare il meglio"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Kouda saluta Follo e torna a Parma. Ad attenderlo un prestito al Mantova
Immagine news Serie B n.6 Pescara, vicini due ritorni: Bettella in difesa e Brugman a centrocampo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus Next Gen, fatta per Teoman Gunduz. Accordo fino al giugno 2028
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, ceduto a titolo definitivo Pasqualino Ortisi al Trapani
Immagine news Serie C n.3 Cavese, Awau verso il Catania? Prosperi: "Ha male al ginocchio, ma dovrà dare il 100% finchè rimarrà"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Minadeo: "Sull'arrivo di un attaccante abbiamo idee chiare, e siamo pronti a intervenire"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Musa sul mercato: "Stiamo cercando un attaccante, un esterno mancino e un difensore"
Immagine news Serie C n.6 Il Catania chiude anche per Cargnelutti del Crotone: contratto fino al 2028 con opzione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?