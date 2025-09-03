Ufficiale Un ex Verona al Cultural Leonesa: Jordi Mboula firma per una stagione

Il Cultural Leonesa ha ufficializzato l’ingaggio di Jordi Mboula, che vestirà la maglia del club spagnolo con un contratto valido per una stagione, con opzione per il secondo anno.

Nato a Granollers, Barcellona, il 16 marzo 1999, Mboula è un attaccante esterno destro cresciuto nel settore giovanile blaugrana, dove ha sviluppato le proprie qualità offensive e la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Il calciatore vanta un ampio percorso nel calcio spagnolo, avendo militato in squadre come Huesca, Maiorca e Racing Club, dove ha accumulato esperienza e continuità in partite di livello professionistico. La sua carriera include anche esperienze all’estero, in Italia e Portogallo: nel nostro Paese ha giocato con il Verona in Serie A, affrontando il calcio di alto livello, mentre in Portogallo ha indossato la maglia del Gil Vicente, suo ultimo club prima di approdare a León.

Con la sua velocità, il dribbling e la capacità di incidere sulle fasce, Mboula è pronto a diventare un punto di riferimento per l’attacco della neopromossa in Segunda.