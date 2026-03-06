Jorge Jesus annuncia: infortunio più grave del previsto per CR7, si curerà a Madrid

L’allenatore dell’Al-Nassr, Jorge Jesus, ha lanciato l’allarme sulle condizioni di Cristiano Ronaldo. L’infortunio al bicipite femorale subito dall’attaccante portoghese si è rivelato più serio del previsto: "Dopo gli esami abbiamo visto che l’infortunio di Cristiano è più grave di quanto pensassimo", ha spiegato Jesus. "Ora viaggerà in Spagna, come altri giocatori che si sono curati all’estero quando erano infortunati. Il trattamento verrà fatto a Madrid con il suo fisioterapista personale e speriamo che possa tornare presto ad aiutare la squadra".

Il fuoriclasse portoghese si è fatto male durante la partita di campionato contro l’Al-Fayha dello scorso weekend. Per questo motivo salterà anche la prossima gara dell’Al-Nassr contro il Neom. L’assenza di Ronaldo preoccupa non poco la squadra saudita e il Portogallo. L’attaccante, infatti, sta vivendo un’altra stagione straordinaria con 21 gol in 22 partite nella Saudi Pro League ed è sempre più vicino al traguardo dei 1000 gol in carriera: al momento ne ha segnati 966 tra club e nazionale.

Restano però dubbi anche sulla possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo del 2026, che potrebbe essere il sesto Mondiale della sua carriera. Nei prossimi giorni si capirà meglio quanto tempo dovrà restare fermo e se riuscirà a tornare in campo prima della fine della stagione.