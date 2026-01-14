Khabib Nurmagomedov commenta l'esonero di Xabi Alonso: "Colpa dei bambini viziati"

Grande tifoso del Real Madrid e icona delle arti marziali miste, Khabib Nurmagomedov non ha usato mezzi termini nel commentare l’esonero di Xabi Alonso dalla panchina dei blancos. L’ex campione imbattuto dell’UFC ha attaccato duramente la rosa madridista, definendo alcuni giocatori come "bambini viziati", ritenuti responsabili dell’addio dell’allenatore spagnolo, arrivato solo pochi mesi fa.

Attraverso i suoi profili social, Nurmagomedov ha espresso tutta la propria indignazione per una decisione che giudica ingiusta e affrettata. "Un anno fa lo imploravano, oggi lo mandano via a causa di giocatori capricciosi", ha scritto, schierandosi apertamente a difesa di Alonso. Per Khabib, l’ex tecnico del Bayer Leverkusen è "uno dei tre migliori allenatori del calcio moderno" e non può essere considerato il problema. "Se una squadra non funziona con lui, allora vanno cambiati i giocatori, non l’allenatore", ha ribadito.

Secondo la leggenda del MMA, il Real Madrid è un club in cui l’ego di alcuni elementi rende quasi impossibile il lavoro di qualsiasi tecnico. "Nessun allenatore può davvero gestire uno spogliatoio come quello del Real se non c’è disciplina. Bisogna liberarsi dei giocatori viziati", ha affermato senza giri di parole. Nurmagomedov ha poi allargato il discorso a un principio generale valido per tutti gli sport: "Che tu sia un pugile o un calciatore, quando entri in palestra o in campo comanda l’allenatore. Se l’ambiente non ti permette di seguire le sue indicazioni, allora stai andando nella direzione sbagliata".