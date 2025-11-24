Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lennart Karl come Messi? Kompany frena: "Niente paragoni con altri mancini"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:11Calcio estero
Daniele Najjar

Il diciassettenne Lennart Karl continua a stupire ed a far parlare di sé al Bayern Monaco. Sconosciuto al grande pubblico fino a pochi mesi fa, è riuscito a ritagliarsi un posto in una squadra piena di stelle, mettendo insieme già 14 presenze in questo inizio di stagione. Con già 3 gol all'attivo, fra i quali quello splendido in Champions contro il Club Brugge.

Una crescita tanto fulminea che in terra tedesca c'è già chi si è spinto a paragonalo a Lionel Messi. "Se possiamo paragonare Lennart a Messi? Bisogna rimanere obiettivi. Lenny è Lenny" - ha frenato il suo tecnico Vincent Kompany in conferenza stampa - ". Faremo in modo che diventi la versione migliore di Lennart Karl. È importante che si goda questo periodo e cresca come un giovane normale. Non ci lasceremo distrarre dai paragoni con altri giocatori mancini...", ha sorriso.

Un paragone azzardato, alimentato dalle recenti dichiarazioni del centrocampista offensivo, che ha ammesso di avere come modello il campione del mondo argentino. "Ma non posso ancora paragonarmi a Messi" - ha precisato lui stesso - ". È molto più avanti. Ho ancora molta strada da fare", ha chiarito.

Lo stesso tono misurato è stato mantenuto dal direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, parlando a Sky Sport: "Lennart Karl è Lennart Karl. E ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Lionel Messi si sta avvicinando alla fine della sua carriera, quella di Lennart è appena iniziata. Deve scrivere la sua storia."

